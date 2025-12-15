В Киеве с 16 декабря возобновляют движение трамваев 14, 18 и автобуса 112 на Глубочицкой

С 16 декабря в Киеве возобновят движение общественного транспорта по постоянным схемам на улице Глубочицкой.

С 16 декабря в Киеве возобновляют движение общественного транспорта на улице Глубочицкой по постоянным схемам. Это связано с завершением ремонта трамвайных путей и переустройством контактной сети на этой улице, отмечают в Департаменте транспортной инфраструктуры.

В частности, на маршруты возвращаются трамваи № 14 «Просп. Отрадный – Контрактовая площадь» и № 18 «Контрактовая площадь – ул. Старовокзальная», а также автобус № 112 «Ул. Микитенко – ст. м. «Лукьяновская».

В то же время с 16 декабря прекращает работу временный автобусный маршрут № 14-Т «Просп. Отрадный – Контрактовая площадь», который был введен на период проведения ремонтных работ.

