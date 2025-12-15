У Києві покарали водія маршрутки, який об'їхав затор зустрічною смугою — відео

У столиці притягнули до відповідальності водія маршрутного транспортного засобу, який порушив ПДР.

У Києві покарали керманича маршрутного транспортного засобу, який об'їхав затор зустрічною смугою в Святошинському районі міста.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, інспектори відділу контролю на автомобільному транспорті встановили та розшукали порушника.

«З водієм ми провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд смугою зустрічного руху) КУпАП», - заявили у поліції.

