В Киеве наказали водителя маршрутки, который объехал пробку по встречной полосе — видео

22:18, 15 декабря 2025
В столице привлекли к ответственности водителя маршрутного транспортного средства, который нарушил ПДД.
В Киеве наказали водителя маршрутного транспортного средства, который объехал пробку по встречной полосе в Святошинском районе города.

Как сообщила Патрульная полиция Киева, инспекторы отдела контроля на автомобильном транспорте установили и разыскали нарушителя.

«С водителем мы провели профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли в отношении него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд по полосе встречного движения) КУоАП», — заявили в полиции.

