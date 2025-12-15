В Киеве наказали водителя маршрутки, который объехал пробку по встречной полосе — видео

В столице привлекли к ответственности водителя маршрутного транспортного средства, который нарушил ПДД.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве наказали водителя маршрутного транспортного средства, который объехал пробку по встречной полосе в Святошинском районе города.

Как сообщила Патрульная полиция Киева, инспекторы отдела контроля на автомобильном транспорте установили и разыскали нарушителя.

«С водителем мы провели профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли в отношении него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд по полосе встречного движения) КУоАП», — заявили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.