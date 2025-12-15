  1. Суспільство

Як одягатися, щоби менше мерзнути — корисні поради

22:00, 15 грудня 2025
Спеціалісти дали кілька порад, які можуть допомогти зігрітися.
Як одягатися, щоби менше мерзнути — корисні поради
Фото: tvoemisto.tv
Взимку, особливо нині, коли через російські обстріли в Україні застосовують графіки відключення світла, важливо розуміти, як зігріти себе та акумулювати тепло.  Єдиного та універсального правила немає, однак Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб дав кілька порад, які точно можуть допомогти зігрітися.

Отже, перша порада – це багатошаровість.

Саме багато шарів одягу не лише добре зігрівають, а й рятують від перегріву. Ближче до тіла найкраще одягати нижню білизну та шкарпетки з натуральних (бавовняних) тканин та термобілизну, а за її відсутності — футболку + колготки або футболку + підштаники. Далі теплий та вільний одяг. Чим більше на вас буде шарів одягу, тим легше утримати тепло, оскільки між різними шарами одягу утворюється прошарок із повітря. Крім багатошаровості важливо, щоб одяг був просторим і не сковував рухів, зазначають спеціалісти.

Друга – зручне та тепле взуття, яке повинне бути за розміром. Дуже важливо носити взимку зручне зимове взуття з хутряною підкладкою і на стійкій підошві. Якщо взуття буде тісним і перешкоджатиме нормальному кровообігу, ваші ноги швидко втрачатимуть тепло.

Третя – найбільше тепла виходить через відкриті ділянки тіла (зап’ястя,  шию). Тож не рекомендується носити вкорочені штани та занижені шкарпетки, відкриті зап’ястя та неприкрита шия – як результат ми мерзнемо навіть за найтеплішої куртки.

Четверта – обов'язково оберігайте голову від холодних температур та вітру. Однак, як кажуть спеціалісти, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше, ніж змерзнути.

Як не треба зігріватися взимку

Яких помилок припускаються люди, що намагаються зігрітися на холоді Та як таких помилок уникати, щоби не завдати шкоди здоров'ю?

Неправильний спосіб зігрітися – це зігріватися алкоголем.

Адже алкоголь (а разом з ним – і сигарети) шкідливі за будь-якої погоди. Вживання спиртного на вулиці в мороз або холод створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати. А куріння уповільнює кровообіг у руках та ногах, тим самим сприяючи ще більшому замерзанню.

Прикраси — ще один чинник швидшого замерзання. Адже каблучки уповільнюють рух крові в пальцях, отже, вони швидше замерзають. Взагалі, метал швидко охолоджується і під час контакту зі шкірою може призвести до її обмороження. Тому не лише кільця, але із сережки у вухах теж сприяють переохолодженню.

«Жодного розтирання! І у жодному разі нічим не розтирайте замерзлу шкіру, особливо снігом! Особливо - якщо вона сильно почервоніла.

Пам’ятайте, якщо ви відчуваєте, що шкіра замерзла і почала поколювати, свербіти, потрібно терміново шукати місце, де зігрітися», - додали спеціалісти.

поради для здоров'я

