Как одеваться, чтобы меньше мерзнуть — полезные советы

Специалисты дали несколько рекомендаций, которые могут помочь согреться.

Фото: tvoemisto.tv

Зимой, особенно сейчас, когда из-за российских обстрелов в Украине применяются графики отключения света, важно понимать, как согреть себя и аккумулировать тепло. Единого и универсального правила не существует, однако Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний дал несколько советов, которые действительно могут помочь согреться.

Итак, первый совет — многослойность.

Именно несколько слоев одежды не только хорошо согревают, но и защищают от перегрева. Ближе к телу лучше всего надевать нижнее белье и носки из натуральных (хлопчатобумажных) тканей и термобелье, а при его отсутствии — футболку + колготки либо футболку + подштанники. Далее — теплая и свободная одежда. Чем больше на вас слоев одежды, тем легче удерживать тепло, поскольку между различными слоями образуется воздушная прослойка. Помимо многослойности важно, чтобы одежда была просторной и не сковывала движений, отмечают специалисты.

Второе — удобная и теплая обувь, которая должна быть по размеру. Очень важно носить зимой удобную зимнюю обувь с меховой подкладкой и на устойчивой подошве. Если обувь будет тесной и будет препятствовать нормальному кровообращению, ваши ноги будут быстро терять тепло.

Третье — больше всего тепла теряется через открытые участки тела (запястья, шею). Поэтому не рекомендуется носить укороченные брюки и заниженные носки, открытые запястья и неприкрытую шею — в результате мы мерзнем даже в самой теплой куртке.

Четвертое — обязательно защищайте голову от холода и ветра. Однако, как отмечают специалисты, если вы много двигаетесь, стоит выбирать не слишком теплые шапки. Существует риск вспотеть, а на морозе это еще хуже, чем замерзнуть.

Как не следует согреваться зимой

Какие ошибки допускают люди, пытаясь согреться на холоде, и как их избегать, чтобы не навредить здоровью?

Неправильный способ согреться — это согреваться алкоголем.

Ведь алкоголь (а вместе с ним и сигареты) вредны при любой погоде. Употребление спиртного на улице в мороз или холод создает иллюзию тепла и одновременно приводит к его значительной потере. А курение замедляет кровообращение в руках и ногах, тем самым способствуя еще большему замерзанию.

Украшения — еще один фактор более быстрого замерзания. Кольца замедляют движение крови в пальцах, поэтому они быстрее мерзнут. В целом металл быстро охлаждается и при контакте с кожей может привести к ее обморожению. Поэтому не только кольца, но и серьги в ушах способствуют переохлаждению.

«Никакого растирания! И ни в коем случае не растирайте замерзшую кожу, особенно снегом! Особенно если она сильно покраснела.

Помните: если вы чувствуете, что кожа замерзла и начала покалывать, зудеть, необходимо срочно искать место, где можно согреться», — добавили специалисты.

