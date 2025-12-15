  1. В Україні

На Волині бризки розплавленого металу травмували трьох працівників металургійного підприємства

20:42, 15 грудня 2025
Під час плавки в індукційній печі постраждалі отримали термічні опіки.
На Волині бризки розплавленого металу травмували трьох працівників металургійного підприємства
Ілюстративне фото з відкритих джерел
У Волинській області на одному з металургійних підприємств стався нещасний випадок. Під час плавки металу в індукційній печі відбувся раптовий викид розплаву, внаслідок чого постраждали троє працівників.

За інформацією Управління інспекційної діяльності, бризки розпеченого металу потрапили на відкриті ділянки тіла формувальника, слюсаря-ремонтника та ливарника.

Усі троє чоловіків зазнали термічних опіків голови та шиї й були терміново госпіталізовані до медичного закладу. Про їхній стан наразі офіційно не повідомляється.

Обставини інциденту з’ясовує спеціальна комісія. Фахівці перевіряють дотримання технологічних режимів плавки, стан обладнання, а також рівень організації безпечних умов праці на підприємстві.

Експерти наголошують: подібні випадки найчастіше пов’язані з порушенням технології або недостатнім рівнем захисту персоналу. Серед ключових факторів профілактики — суворе дотримання температурних режимів і правил роботи з індукційними печами, справність захисних екранів і тепловідбивних щитів, використання повного комплекту засобів індивідуального захисту з вогнетривких матеріалів.

Окрему увагу фахівці радять приділяти регулярним технічним оглядам печей, перевірці футерівки та систем охолодження, а також системному навчанню працівників діям у разі аварійних ситуацій. Важливою залишається й чітка координація дій у бригаді та організація робочих місць поза зоною можливого викиду розплаву чи шлаку.

У Держпраці нагадують: розплавлений метал не залишає права на помилку. Навіть незначний викид може призвести до тяжких травм.

