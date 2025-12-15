  1. В Украине

В Волынской области брызги расплавленного металла травмировали трех работников металлургического предприятия

20:42, 15 декабря 2025
Во время плавки в индукционной печи пострадавшие получили термические ожоги.
Иллюстративное фото из открытых источников
В Волынской области на одном из металлургических предприятий произошел несчастный случай. Во время плавки металла в индукционной печи произошел внезапный выброс расплава, в результате чего пострадали трое работников.

По информации Управления инспекционной деятельности, брызги раскаленного металла попали на открытые участки тела формовщика, слесаря-ремонтника и литейщика.

Все трое мужчин получили термические ожоги головы и шеи и были срочно госпитализированы в медицинское учреждение. О их состоянии на данный момент официально не сообщается.

Обстоятельства инцидента выясняет специальная комиссия. Специалисты проверяют соблюдение технологических режимов плавки, состояние оборудования, а также уровень организации безопасных условий труда на предприятии.

Эксперты подчеркивают: подобные случаи чаще всего связаны с нарушением технологии или недостаточным уровнем защиты персонала. Среди ключевых факторов профилактики — строгое соблюдение температурных режимов и правил работы с индукционными печами, исправность защитных экранов и теплоотражающих щитов, использование полного комплекта средств индивидуальной защиты из огнеупорных материалов.

Отдельное внимание специалисты советуют уделять регулярным техническим осмотрам печей, проверке футеровки и систем охлаждения, а также системному обучению работников действиям в случае аварийных ситуаций. Важной остается и четкая координация действий в бригаде и организация рабочих мест вне зоны возможного выброса расплава или шлака.

В Госслужбе по вопросам труда напоминают: расплавленный металл не оставляет права на ошибку. Даже незначительный выброс может привести к тяжелым травмам.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

