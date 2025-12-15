  1. В Україні
Графіки відключення світла в Києві та Київській області 16 грудня

21:31, 15 грудня 2025
Коли та на скільки годин кияни та жителі області залишаться без світла 16 грудня.
Графіки відключення світла в Києві та Київській області 16 грудня
Фото: tsn.ua
У вівторок, 16 грудня, у Києві та Київській області діятимуть почергові відключення електроенергії протягом усього дня — з опівночі до 23:59.

Для споживачів застосовуватись графіки погодинних відключень, для промисловості — графіки обмеження потужності.

Графіки відключення світла 16 грудня в Києві та області

