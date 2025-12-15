  1. В Украине
Графики отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области 16 декабря

21:31, 15 декабря 2025
Когда и на сколько часов киевляне и жители области останутся без света 16 декабря.
Фото: tsn.ua
Во вторник, 16 декабря, в Киеве и Киевской области будут действовать почасовые отключения электроэнергии в течение всего дня — с полуночи до 23:59.

Для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений, для промышленности — графики ограничения мощности.

Графики отключения электроэнергии 16 декабря в Киеве и области

Киев Киевская область отключение света графики отключений света

