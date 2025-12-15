  1. В Україні

У податковій пояснили, чи треба оновлювати дані РРО чи ПРРО, якщо перейменували вулицю

22:36, 15 грудня 2025
У ДПС роз’яснили питання перереєстрації РРО та ПРРО у разі перейменування вулиці.
Після перейменування вулиці суб’єкти господарювання зобов’язані оновити інформацію про місцезнаходження своїх господарських одиниць у податкових органах. Це необхідно для забезпечення відповідності даних у фіскальних чеках, реєстраційних документах і в обліку об’єктів оподаткування. Про це повідомило Головне управління ДПС у Київській області.

Так, відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України, платники податків зобов’язані повідомляти контролюючі органи про всі об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, протягом 10 робочих днів після виникнення змін у відомостях про них. Це робиться шляхом подання заяви за формою № 20-ОПП (затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588).

Якщо внаслідок рішення органу місцевого самоврядування відбулося перейменування вулиці, де розташована господарська одиниця, суб’єкт господарювання повинен внести оновлену адресу до податкових реєстрів. Незалежно від того, чи вносилися зміни до договору оренди або правовстановлюючих документів, оновлення даних є обов’язковим, адже адреса господарської одиниці є реквізитом фіскального чеку (п. 2 розд. II Положення № 13, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13).

Після подання заяви № 20-ОПП платник має провести перереєстрацію реєстратора розрахункових операцій (РРО) або програмного РРО (ПРРО), що використовується у відповідній господарській одиниці. Відомості про адресу у заяві на перереєстрацію (форма № 1-РРО / № 1-ПРРО) повинні збігатися з тими, що подані у формі № 20-ОПП. Це забезпечить коректне відображення інформації у фіскальних чеках і дозволить уникнути невідповідностей при податкових перевірках.

Отже, навіть якщо зміни у назві вулиці не відображені у правовстановлюючих документах, суб’єкт господарювання зобов’язаний оновити дані в податковій звітності — подати заяву № 20-ОПП і провести перереєстрацію РРО/ПРРО, щоб забезпечити повну відповідність адреси вимогам законодавства, додала податкова.

податкова ДПС

