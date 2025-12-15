В налоговой разъяснили, нужно ли обновлять данные РРО или ПРРО, если переименовали улицу

В ГНС разъяснили вопрос перерегистрации РРО и ПРРО в случае переименования улицы.

После переименования улицы субъекты хозяйствования обязаны обновить информацию о местонахождении своих хозяйственных единиц в налоговых органах. Это необходимо для обеспечения соответствия данных в фискальных чеках, регистрационных документах и в учете объектов налогообложения. Об этом сообщило Главное управление ГНС в Киевской области.

Так, в соответствии с пунктом 63.3 статьи 63 Налогового кодекса Украины, налогоплательщики обязаны уведомлять контролирующие органы обо всех объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением, в течение 10 рабочих дней после возникновения изменений в сведениях о них. Это осуществляется путем подачи заявления по форме № 20-ОПП (утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588).

Если в результате решения органа местного самоуправления произошло переименование улицы, на которой расположена хозяйственная единица, субъект хозяйствования должен внести обновленный адрес в налоговые реестры. Независимо от того, вносились ли изменения в договор аренды или правоустанавливающие документы, обновление данных является обязательным, поскольку адрес хозяйственной единицы является реквизитом фискального чека (п. 2 разд. II Положения № 13, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 21.01.2016 № 13).

После подачи заявления № 20-ОПП плательщик должен провести перерегистрацию регистратора расчетных операций (РРО) либо программного РРО (ПРРО), который используется в соответствующей хозяйственной единице. Сведения об адресе в заявлении на перерегистрацию (форма № 1-РРО / № 1-ПРРО) должны совпадать с теми, которые поданы по форме № 20-ОПП. Это обеспечит корректное отображение информации в фискальных чеках и позволит избежать несоответствий при налоговых проверках.

Таким образом, даже если изменения в названии улицы не отражены в правоустанавливающих документах, субъект хозяйствования обязан обновить данные в налоговой отчетности — подать заявление № 20-ОПП и провести перерегистрацию РРО/ПРРО, чтобы обеспечить полное соответствие адреса требованиям законодательства, добавили в налоговой.

