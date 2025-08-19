Более 130 политических партий проигнорировали отчеты в НАПК за второй квартал этого года

Нарушителям грозит штраф от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 5100 до 6800 грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

11 августа завершилась кампания отчетности для парламентских и непарламентских политических партий за второй квартал. Однако более 130 политических сил не подали свои отчеты о имуществе, доходах, расходах и финансовых обязательствах в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

За неподачу отчетности предусмотрена ответственность согласно ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 5 100 до 6 800 грн.

В то же время почти 150 политических партий ранее не подали свои отчеты за I квартал 2025 года.

Перечень политических партий, которые не подали отчеты за II квартал: здесь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий