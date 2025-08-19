Понад 130 політичних партій проігнорували звіти до НАЗК за другий квартал цього року

Порушникам загрожує штраф від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 5100 до 6 800 грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

11 серпня завершилася кампанія звітування для парламентських і непарламентських політичних партій за другий квартал. Втім, понад 130 політичних сил не подали свої звіти про майно, доходи, витрати та фінансові зобов’язання до Національного агентства з питань запобігання корупції.

За неподання звітності передбачена відповідальність згідно зі ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує штраф від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 5 100 до 6 800 грн.

Водночас майже 150 політичних партій раніше не подали свої звіти за І квартал 2025 року.

Перелік політичних партій, які не подали звіти за ІІ квартал: тут.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.