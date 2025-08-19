Практика судов
Франция, Германия и Британия хотят обеспечить Украине безопасность своими войсками, — Трамп

15:36, 19 августа 2025
По словам Трампа, гарантии безопасности для Украины европейские лидеры хотят гарантировать посредством размещения своих войск.
Президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования войны Украине Президенту Владимиру Зеленскому нужно будет показать гибкость, в частности, во время предстоящих переговоров с Путиным. Об этом Трамп сказал в эфире Fox News.

Трамп также считает, что отношения между Зеленским и Путиным выглядят "лучше, чем ожидалось".

"Зеленский и Путин готовят лучше, чем ожидалось", — сказал Трамп.

Также он выразил надежду, что Путин будет "вести себя хорошо" во время переговоров с Зеленским.

"Я надеюсь, что Путин будет вести себя хорошо, а если нет, ситуация будет тяжелой. Я надеюсь, что Зеленский, президент Зеленский, сделает то, что имеет. Он также должен проявить гибкость", - заявил президент США.

Отдельно он затронул роль европейских партнеров в будущих гарантиях безопасности для Украины.

По словам Трампа, Франция, Германия и Великобритания настаивают на более активном участии, включая возможность развертывания военных сил на местах.

Трамп также выразил уверенность, что Украина не останется без ресурсов и поддержки.

"Украина получит много земли", - заявил Трамп, не уточнив деталей.

Как писала «Судебно-юридическая газета», чиновники США и Европы начали работу по укреплению украинской армии, являющейся частью пакета гарантий безопасности.

Ранее Дональд Трамп заявил, что начинает подготовку к переговорам между Владимиром Зеленским и Путиным, которые пройдут в два этапа.

Зеленский заявил, что вопрос территорий будет обсуждать напрямую с Путиным.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

