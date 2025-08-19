Практика судов
Трамп анонсировал подготовку встречи Зеленского и Путина в два этапа

08:46, 19 августа 2025
Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готов к любым форматам переговоров, включая двустороннюю встречу с Россией на уровне лидеров.
Трамп анонсировал подготовку встречи Зеленского и Путина в два этапа
Президент США Дональд Трамп заявил, что начинает подготовку к переговорам между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным, которые пройдут в два этапа.

По словам американского лидера, сначала должна состояться двусторонняя встреча Зеленского и Путина, место проведения которой еще согласовывается. После этого планируется трёхсторонний саммит с участием двух лидеров и Трампа.

«Это очень хороший, ранний шаг для войны, которая длится почти четыре года», — заявил Трамп.

Он также сообщил, что подготовку переговоров координируют вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Отметим, что Трамп не стал детализировать содержание переговоров, за исключением того, что во время встречи стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым форматам переговоров, включая двустороннюю встречу с Россией на уровне лидеров.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Вашингтоне. По его словам, после координационной встречи с президентом США Дональдом Трампом, лидерами стран ЕС и НАТО Трамп позвонил Владимиру Путину и предложил провести трёхсторонние переговоры между Украиной, США и Россией.

Впоследствии в Белом доме состоялось совещание с участием мировых лидеров, где обсудили результаты этого разговора. Как отметил Трамп, Москва предложила сначала провести двустороннюю встречу с Киевом, а уже после этого — трёхстороннюю с участием Вашингтона.

«Мы готовы к любым форматам на уровне лидеров, ведь именно на этом уровне можно решить самые сложные и болезненные вопросы. Я подтвердил готовность Украины к встрече с Владимиром Путиным, и меня поддержали все европейские лидеры. После этого мы рассчитываем на трёхсторонние переговоры», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что обсудил с Трампом важность готовности всех сторон завершить войну, и дипломатические переговоры на уровне лидеров должны стать таким шагом. Если же Россия этого не продемонстрирует, Украина будет призывать США действовать соответствующим образом.

