РФ запропонувала Трампу провести двосторонню зустріч з Україною, а потім тристоронню за участі США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-яких форматів переговорів, включно з двосторонньою зустріччю з Росією на рівні лідерів.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Вашингтоні. За його словами, після координаційної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, лідерами країн ЄС і НАТО Трамп зателефонував Володимиру Путіну та запропонував провести тристоронні переговори між Україною, США та Росією.

Згодом у Білому домі відбулася нарада за участю світових лідерів, де обговорили результати цієї розмови. Як зазначив Трамп, Москва запропонувала спочатку провести двосторонню зустріч із Києвом, а вже після цього – тристоронню за участю Вашингтона.

«Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, бо саме на цьому рівні можна вирішити найскладніші й болючі питання. Я підтвердив готовність України до зустрічі з Володимиром Путіним, і мене підтримали всі європейські лідери. Після цього ми розраховуємо на тристоронні переговори», – підкреслив Зеленський.

Він додав, що обговорив із Трампом важливість готовності всіх сторін завершити війну, і дипломатичні переговори на рівні лідерів мають стати таким кроком. Якщо ж Росія цього не продемонструє, Україна закликатиме США діяти відповідно.

