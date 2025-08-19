РФ предложила Трампу провести двустороннюю встречу с Украиной, а затем трехстороннюю с участием США

Как заявил Трамп, Москва предложила сначала провести двустороннюю встречу с Киевом, а уже после этого – трехстороннюю с участием Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым форматам переговоров, включая двустороннюю встречу с Россией на уровне лидеров.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Вашингтоне. По его словам, после координационной встречи с президентом США Дональдом Трампом, лидерами стран ЕС и НАТО Трамп позвонил Владимиру Путину и предложил провести трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией.

Вскоре в Белом доме состоялось совещание с участием мировых лидеров, где обсудили результаты этого разговора. Как отметил Трамп, Москва предложила сначала провести двустороннюю встречу с Киевом, а уже после этого – трехстороннюю с участием Вашингтона.

«Мы готовы к любым форматам на уровне лидеров, потому что именно на этом уровне можно решить самые сложные и болезненные вопросы. Я подтвердил готовность Украины к встрече с Владимиром Путиным, и меня поддержали все европейские лидеры. После этого мы рассчитываем на трехсторонние переговоры», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что обсудил с Трампом важность готовности всех сторон завершить войну, и дипломатические переговоры на уровне лидеров должны стать таким шагом. Если же Россия этого не продемонстрирует, Украина будет призывать США действовать соответствующим образом.

