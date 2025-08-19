Трамп анонсував підготовку зустрічі Зеленського та Путіна у два етапи

Володимир Зеленський підтвердив, що Київ готовий до будь-яких форматів переговорів, включно з двосторонньою зустріччю з Росією на рівні лідерів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що розпочинає підготовку до переговорів між Президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним, які пройдуть у два етапи.

За словами американського лідера, спершу має відбутися двостороння зустріч Зеленського та Путіна, місце проведення якої ще узгоджується. Після цього планується тристоронній саміт за участі двох лідерів і Трампа.

«Це дуже хороший, ранній крок для війни, яка триває майже чотири роки», — заявив Трамп.

Він також повідомив, що підготовку переговорів координують віце-президент США Джей Ді Ванс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.

Зауважимо, що Трамп не став деталізувати зміст переговорів, за винятком того, що під час зустрічі сторони обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами в координації зі США.

Відмітимо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-яких форматів переговорів, включно з двосторонньою зустріччю з Росією на рівні лідерів.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Вашингтоні. За його словами, після координаційної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, лідерами країн ЄС і НАТО Трамп зателефонував Володимиру Путіну та запропонував провести тристоронні переговори між Україною, США та Росією.

Згодом у Білому домі відбулася нарада за участю світових лідерів, де обговорили результати цієї розмови. Як зазначив Трамп, Москва запропонувала спочатку провести двосторонню зустріч із Києвом, а вже після цього – тристоронню за участю Вашингтона.

«Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, бо саме на цьому рівні можна вирішити найскладніші й болючі питання. Я підтвердив готовність України до зустрічі з Володимиром Путіним, і мене підтримали всі європейські лідери. Після цього ми розраховуємо на тристоронні переговори», – підкреслив Зеленський.

Він додав, що обговорив із Трампом важливість готовності всіх сторін завершити війну, і дипломатичні переговори на рівні лідерів мають стати таким кроком. Якщо ж Росія цього не продемонструє, Україна закликатиме США діяти відповідно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.