Чиновники США и Европы начали работу по укреплению украинской армии – Bloomberg

14:55, 19 августа 2025
Гарантии, которые будут конкретизированы представителями армии и разведки, направлены на то, чтобы позволить Украине наращивать численность войск без ограничений.
Чиновники США и Европы начали работу по укреплению украинской армии – Bloomberg
Источник фото: NYT
Чиновники США и Европы начали работу по укреплению украинской армии, что является частью пакета гарантий безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам людей, знакомых с вопросом и говоривших на условиях анонимности, гарантии, которые будут конкретизированы представителями армии и разведки, направлены на то, чтобы позволить Украине наращивать численность войск без ограничений.

Как отмечает издание, цель состоит в том, что избежать требований России об ограничении численности Вооруженных сил Украины в рамках будущего соглашения о прекращении войны.

«Встреча президента Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров в Белом доме в понедельник принесла более четкую решимость администрации США помочь гарантировать безопасность Украины. Эти переговоры пока развеяли опасения в Киеве и Европе, связанные с тем, что американский лидер взял курс на сближение с Москвой после переговоров с Путиным на Аляске», пишет издание.

«Во время встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки», — сказал Трамп в своем посте на Truth Social.

По словам собеседников издания, пакет гарантий безопасности также будет основан на работе так называемой «коалиции желающих» – европейской группы во главе с Великобританией и Францией – и, как ожидается, в будущем будет включать многонациональные силы. Формат этих сил пока не определен, добавили они.

На встрече 18 августа лидеры продемонстрировали широкую поддержку гарантий, подобных «статье 5» — отсылке к положению НАТО о взаимной обороне и формуле, первоначально предложенной премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Они предупредили, что точные детали и роль США в потенциальном соглашении должны быть сначала проработаны официальными лицами.

Ожидается, что значительная часть усилий, включая закупку оружия для Украины, ляжет на плечи Европы.

По словам источников, Трамп и основная группа европейских лидеров, вероятно, проведут телефонную встречу в ближайшем будущем, чтобы оценить прогресс своих официальных лиц и согласовать дальнейшие детали.

Европейские лидеры, покидая Белый дом после встречи с Трампом, «были настроены позитивно по поводу того, как все прошло».

«Все могло бы пройти по-другому, но сегодняшняя встреча не только оправдала, но и превзошла мои ожидания», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Автор: Наталя Мамченко

