Чиновники США та Європи почали роботу зі зміцнення української армії – Bloomberg

14:55, 19 серпня 2025
Гарантії, які будуть конкретизовані представниками армії та розвідки, спрямовані на те, щоб дозволити Україні нарощувати чисельність військ без обмежень.
Чиновники США та Європи почали роботу зі зміцнення української армії – Bloomberg
Джерело фото: NYT
Чиновники США та Європи почали роботу зі зміцнення української армії, що є частиною пакету гарантій безпеки. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами людей, знайомих із питанням, які говорили на умовах анонімності, гарантії, які будуть конкретизовані представниками армії та розвідки, спрямовані на те, щоб дозволити Україні нарощувати чисельність військ без обмежень.

Як зазначає видання, мета полягає в тому, щоб уникнути вимог Росії щодо обмеження чисельності Збройних Сил України в рамках майбутньої угоди про припинення війни.

«Зустріч президента Дональда Трампа, Володимира Зеленського та низки європейських лідерів у Білому домі в понеділок принесла більш чітку рішучість адміністрації США допомогти гарантувати безпеку України. Ці переговори поки що розвіяли побоювання в Києві та Європі, пов'язані з тим, що американський лідер взяв курс на зближення з Москвою після переговорів з Путіним на Алясці», – пише видання.

«Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами за координації зі Сполученими Штатами Америки», — сказав Трамп у своєму пості на Truth Social.

За словами співрозмовників видання, пакет гарантій безпеки також ґрунтуватиметься на роботі так званої «коаліції охочих» – європейської групи на чолі з Великою Британією та Францією – і, як очікується, у майбутньому включатиме багатонаціональні сили. Формат цих сил поки що не визначено, додали вони.

На зустрічі 18 серпня лідери продемонстрували широку підтримку гарантій, подібних до «статті 5» — відсилання до положення НАТО про взаємну оборону та формули, спочатку запропонованої прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Вони попередили, що точні деталі та роль США в потенційній угоді мають бути спочатку опрацьовані офіційними особами.

Очікується, що значна частина зусиль, включаючи закупівлю зброї для України, ляже на плечі Європи.

За словами джерел, Трамп і основна група європейських лідерів, ймовірно, проведуть телефонну зустріч найближчим часом, щоб оцінити прогрес своїх офіційних осіб та узгодити подальші деталі.

Європейські лідери, залишаючи Білий дім після зустрічі з Трампом, «були налаштовані позитивно щодо того, як усе пройшло».

«Все могло б пройти по-іншому, але сьогоднішня зустріч не тільки виправдала, а й перевершила мої очікування», — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Автор: Наталя Мамченко

США Європа армія Україна

