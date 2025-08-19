Зеленский заявил, что вопрос территорий будет обсуждать напрямую с Путиным

Владимир Зеленский вопрос территорий будет обсуждать с главой Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий станет предметом его личного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время брифинга в Вашингтоне.

По словам главы государства, во время встречи в Белом доме он продемонстрировал президенту США Дональду Трампу и его команде карту с актуальной ситуацией на фронте и «кто и что реально контролирует».

Президент Украины также напомнил об обстоятельствах оккупации Россией части Донбасса и Крыма в 2014 году и подчеркнул, что впервые имел возможность так детально обсудить эти вопросы с американским президентом.

«Для меня это очень чувствительный момент… Мне кажется, что президент Трамп услышал и увидел это. И поэтому вопрос территории — это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным», – подчеркнул Зеленский.

Отметим, что в Овальном кабинете перед закрытой частью встречи Зеленского и Трампа установили карту Украины.

