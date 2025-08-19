Зеленський заявив, що питання територій обговорюватиме безпосередньо з Путіним

Володимир Зеленський питання територій буде обговорювати з очільником Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання територій буде предметом його особистої розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним. Про це він сказав під час брифінгу у Вашингтоні.

За словами глави держави, під час зустрічі в Білому домі він продемонстрував президенту США Дональду Трампу та його команді карту з актуальною ситуацією на фронті та «хто і що реально контролює».

Президент України також нагадав про обставини окупації Росією частини Донбасу та Криму у 2014 році й підкреслив, що мав вперше можливість так детально обговорити ці питання з американським президентом.

«Для мене це дуже чутливий момент… Мені здається, що президент Трамп почув і побачив це. І тому питання території – це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним», – наголосив Зеленський.

Зауважимо, що в Овальному кабінеті перед закритою частиною зустрічі Зеленського та Трампа встановили карту України.

