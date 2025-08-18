В Овальному кабінеті перед закритою частиною зустрічі Зеленського та Трампа встановили карту України

На мапі України рожевим кольором позначено окуповані регіони.

Перед закритими переговорами між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, в Овальному кабінеті встановили велику карту України. Про це повідомляє BBC.

Карту розмістили навпроти переговорного столу, де мали сідати лідери, після того як журналістів попросили залишити приміщення. На карті східні регіони, які перебувають під контролем Російської Федерації, позначені рожевим кольором.

За оцінками BBC, цей елемент може слугувати Трампу візуальним аргументом для тиску на Зеленського щодо можливого обміну територіями в обмін на мир.

Нагадаємо, коли до Білого дому прибули помічники Зеленського, Паліса ніс щось схоже на карту.

