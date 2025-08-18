Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

В Овальному кабінеті перед закритою частиною зустрічі Зеленського та Трампа встановили карту України

21:36, 18 серпня 2025
На мапі України рожевим кольором позначено окуповані регіони.
В Овальному кабінеті перед закритою частиною зустрічі Зеленського та Трампа встановили карту України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перед закритими переговорами між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, в Овальному кабінеті встановили велику карту України. Про це повідомляє BBC.

Карту розмістили навпроти переговорного столу, де мали сідати лідери, після того як журналістів попросили залишити приміщення. На карті східні регіони, які перебувають під контролем Російської Федерації, позначені рожевим кольором.

За оцінками BBC, цей елемент може слугувати Трампу візуальним аргументом для тиску на Зеленського щодо можливого обміну територіями в обмін на мир.

Нагадаємо, коли до Білого дому прибули помічники Зеленського, Паліса ніс щось схоже на карту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Директор ДБР Олексій Сухачов сподівається, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ

Директор ДБР нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року та висловив сподівання, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ.

Кабмін внесе до парламенту кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України

В Україні з’явиться кодекс законів про ветеранів – Юлія Свириденко.

Виїзд чоловіків до 22 років врегулює Кабмін своєю постановою — Юлія Свириденко

Зміни до закону для врегулювання питання виїзду чоловіків до 22 років, на думку прем’єр-міністра, не потрібні – це можна зробити на рівні постанови уряду.

Е-суд, оновлення ЦНАП, е-нотаріат, Митний кодекс і дорожні карти з ЄС – Юлія Свириденко назвала антикорупційні заходи у програмі дій уряду

Впровадження е-Суду визначено серед антикорупційних заходів в програмі дій уряду, але що саме мається на увазі – не конкретизовано.

«Суддя рамси попутав, під ногами землі не бачите» – учасниця судового процесу замість викладення аргументів, вирішила образити суддю

Вища рада правосуддя попросила Офіс Генпрокурора повідомити, що відбувається з кримінальним провадженням стосовно висловлювань на адресу судді.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду