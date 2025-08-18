Практика судов
В Овальном кабинете перед закрытой частью встречи Зеленского и Трампа установили карту Украины

21:36, 18 августа 2025
На карте Украины розовым цветом обозначены оккупированные регионы.
В Овальном кабинете перед закрытой частью встречи Зеленского и Трампа установили карту Украины
Перед закрытыми переговорами между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, в Овальном кабинете установили большую карту Украины. Об этом сообщает BBC.

Карту разместили напротив переговорного стола, за которым должны были сесть лидеры, после того как журналистов попросили покинуть помещение. На карте восточные регионы, находящиеся под контролем Российской Федерации, обозначены розовым цветом.

По оценкам BBC, этот элемент может служить Трампу визуальным аргументом для давления на Зеленского относительно возможного обмена территориями в обмен на мир.

Напомним, когда в Белый дом прибыли помощники Зеленского, Палиса нес что-то похожее на карту.

США Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

