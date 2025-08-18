В Овальном кабинете перед закрытой частью встречи Зеленского и Трампа установили карту Украины

На карте Украины розовым цветом обозначены оккупированные регионы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Перед закрытыми переговорами между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, в Овальном кабинете установили большую карту Украины. Об этом сообщает BBC.

Карту разместили напротив переговорного стола, за которым должны были сесть лидеры, после того как журналистов попросили покинуть помещение. На карте восточные регионы, находящиеся под контролем Российской Федерации, обозначены розовым цветом.

По оценкам BBC, этот элемент может служить Трампу визуальным аргументом для давления на Зеленского относительно возможного обмена территориями в обмен на мир.

Напомним, когда в Белый дом прибыли помощники Зеленского, Палиса нес что-то похожее на карту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.