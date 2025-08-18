До Білого дому увійшла команда Зеленського

Єрмак, Умєров і Паліса прибули до Білого дому на переговори.

До Білого дому прибули глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та заступник керівника Офісу Президента Євген Паліса. Про це повідомило BBC.

За інформацією видання, Паліса ніс щось схоже на карту. Президент України Володимир Зеленський, який також брав участь у візиті, був одягнений у костюм без краватки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та генеральним секретарем НАТО, щоб узгодити спільну позицію напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

