В Белый дом вошла команда Зеленского

Ермак, Умеров и Палиса прибыли в Белый дом на переговоры.

В Белый дом прибыли глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса Президента Евгений Палиса. Об этом сообщило BBC.

По информации издания, Палиса нес что-то похожее на карту. Президент Украины Владимир Зеленский, который также участвовал в визите, был одет в костюм без галстука.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и генеральным секретарем НАТО, чтобы согласовать общую позицию накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

