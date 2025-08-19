Франція, Німеччина та Британія хочуть гарантувати Україні безпеку своїми військами, —Трамп

За словами Трампа, гарантії безпеки для України європейські лідери хочуть гарантувати за допомогою розміщення своїх військ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що для врегулювання війни в Україні Президенту Володимиру Зеленському потрібно буде показати гнучкість, зокрема під час майбутніх переговорів з Путіним. Про це Трамп сказав в ефірі Fox News.

Трамп також вважає, що відносини між Зеленським та Путіним виглядають "краще, ніж очікувалося".

"Зеленський і Путін ладнають краще, ніж очікувалося", — сказав Трамп.

Також він висловив сподівання, що Путін "поводитеметься добре" під час переговорів із Зеленським.

"Я сподіваюся, що Путін поводитиметься добре, а якщо ні, ситуація буде важкою. Я сподіваюся, що Зеленський, президент Зеленський, зробить те, що має. Він також має виявити гнучкість", - заявив президент США.

Окремо він торкнувся ролі європейських партнерів у майбутніх гарантіях безпеки для України.

За словами Трампа, Франція, Німеччина та Велика Британія наполягають на активнішій участі, включно з можливістю розгортання військових сил на місцях.

Трамп також висловив упевненість, що Україна не залишиться без ресурсів і підтримки.

"Україна отримає багато землі", — заявив Трамп, не уточнивши деталей.

Як писала «Судово-юридична газета», чиновники США та Європи почали роботу зі зміцнення української армії, що є частиною пакету гарантій безпеки.

Раніше Дональд Трамп заявив, що розпочинає підготовку до переговорів між Володимиром Зеленським і Путіним, які пройдуть у два етапи.

Зеленський заявив, що питання територій обговорюватиме безпосередньо з Путіним.

