Франція, Німеччина та Британія хочуть гарантувати Україні безпеку своїми військами, —Трамп

15:40, 19 серпня 2025
За словами Трампа, гарантії безпеки для України європейські лідери хочуть гарантувати за допомогою розміщення своїх військ.
Президент США Дональд Трамп заявив, що для врегулювання війни в Україні Президенту Володимиру Зеленському потрібно буде показати гнучкість, зокрема під час майбутніх переговорів з Путіним. Про це Трамп сказав в ефірі Fox News.

Трамп також вважає, що відносини між Зеленським та Путіним виглядають "краще, ніж очікувалося".

"Зеленський і Путін ладнають краще, ніж очікувалося", — сказав Трамп.

Також він висловив сподівання, що Путін "поводитеметься добре" під час переговорів із Зеленським.

"Я сподіваюся, що Путін поводитиметься добре, а якщо ні, ситуація буде важкою. Я сподіваюся, що Зеленський, президент Зеленський, зробить те, що має. Він також має виявити гнучкість", - заявив президент США.

Окремо він торкнувся ролі європейських партнерів у майбутніх гарантіях безпеки для України.

За словами Трампа, Франція, Німеччина та Велика Британія наполягають на активнішій участі, включно з можливістю розгортання військових сил на місцях.

Трамп також висловив упевненість, що Україна не залишиться без ресурсів і підтримки.

"Україна отримає багато землі", — заявив Трамп, не уточнивши деталей.

Як писала «Судово-юридична газета», чиновники США та Європи почали роботу зі зміцнення української армії, що є частиною пакету гарантій безпеки.

Раніше Дональд Трамп заявив, що розпочинає підготовку до переговорів між Володимиром Зеленським і Путіним, які пройдуть у два етапи. 

Зеленський заявив, що питання територій обговорюватиме безпосередньо з Путіним.

