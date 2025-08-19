15 лет заключения за государственную измену и дезертирство: в Виннице вынесли приговор военнослужащему

Мужчина отказался покидать оккупированный Крым в 2014 году и заключил контракт с российской армией.

Винницкий городской суд вынес приговор по делу бывшего украинского военнослужащего, которого обвиняли в дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Судом установлено, что обвиняемый проходил службу по контракту на одной из руководящих должностей в тактической группе Вооруженных Сил Украины. После оккупации Крыма в 2014 году он отказался выполнить приказ о переводе в другую воинскую часть и остался на временно оккупированной территории. Впоследствии мужчина заключил контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ, фактически перейдя на сторону врага.

Несмотря на осведомленность о наличии обвинительного акта, на судебные заседания обвиняемый не являлся.

По результатам рассмотрения дела суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Справочно:

ч. 1 ст. 111 УК Украины – государственная измена (карается лишением свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой);

• ч. 1 ст. 408 УК Украины – дезертирство (карается лишением свободы от 2 до 5 лет).

