15 років ув’язнення за державну зраду та дезертирство: у Вінниці винесли вирок військовослужбовцю

15:06, 19 серпня 2025
Чоловік відмовився залишати окупований Крим у 2014 році та уклав контракт із російською армією.
15 років ув'язнення за державну зраду та дезертирство: у Вінниці винесли вирок військовослужбовцю
Вінницький міський суд ухвалив вирок у справі щодо колишнього українського військовослужбовця, якого обвинувачували у дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України).

Судом встановлено, що обвинувачений проходив службу за контрактом на одній із керівних посад у тактичній групі Збройних Сил України. Після окупації Криму у 2014 році він відмовився виконати наказ про переведення до іншої військової частини та залишився на тимчасово окупованій території. Згодом чоловік уклав контракт на проходження військової служби у Збройних Силах РФ, фактично перейшовши на бік ворога.

Попри обізнаність про наявність обвинувального акта, на судові засідання обвинувачений не з’являвся.

За результатами розгляду справи суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави.

Вирок наразі не набрав законної сили.

Довідково:

  • ч. 1 ст. 111 КК України – державна зрада (карається позбавленням волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої);
  • ч. 1 ст. 408 КК України – дезертирство (карається позбавленням волі від 2 до 5 років).

