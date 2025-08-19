Судья КСУ Галина Юровская рассказала о конституционных гарантиях избирательных прав граждан, видео

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская рассказала о конституционных гарантиях избирательных прав граждан и правовых позициях Конституционного Суда Украины, определяющих подходы к их реализации.

В рамках совместного просветительского проекта Конституционного Суда Украины и Национальной школы судей Украины, начатого в апреле 2022 года, состоялась лекция на тему «Юридические позиции Конституционного Суда Украины относительно избирательных прав (право избирать и быть избранными)».

В мероприятии, проведённом 14 августа 2025 года, приняли участие судьи, прокуроры, представители адвокатуры и Национальной школы судей Украины, а также учёные, преподаватели, студенты, аспиранты и слушатели Малой академии наук.

Во время своего выступления судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская представила обзор конституционных норм, гарантирующих избирательные права граждан, и проанализировала ключевые решения Суда, связанные с выборами и референдумами. Отдельно она остановилась на вопросе народного суверенитета, формах его реализации и конституционных гарантиях свободного волеизъявления.

Судья подчеркнула, что избирательное право является ключевым элементом народного суверенитета. В этом контексте она рассказала о реализации властных полномочий народом Украины через выборы и референдумы, а также обозначила конституционные механизмы, гарантирующие недопущение узурпации власти.

Галина Юровская проанализировала ряд правовых позиций Конституционного Суда Украины, сформулированных в его решениях по избирательным вопросам, и акцентировала внимание на отдельных решениях Суда. В частности, она отметила, что за годы деятельности Суд принял более 20 ключевых решений в сфере избирательного права, касающихся всеукраинского референдума, выборов Президента Украины, народных депутатов, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, а также выборов в органы власти Автономной Республики Крым.

Среди прочего, судья привела решение от 5 октября 2005 года № 6-рп/2005, в котором Конституционный Суд истолковал положения части второй статьи 5 Конституции Украины.

В решении было определено, что вся власть в Украине принадлежит народу, она является первичной, единой и неотчуждаемой и осуществляется путём свободного волеизъявления через выборы, референдум и другие формы непосредственной демократии, а также через органы государственной власти и местного самоуправления, сформированные в соответствии с Конституцией и законами Украины.

