В разговоре с Трампом Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве – AFP

17:38, 19 августа 2025
До этого обсуждалось, что переговоры Путина и Зеленского могут состояться в ОАЭ, Венгрии, Швейцарии или Риме.
В разговоре с Трампом Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве – AFP
Фото: BBC
Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве для обсуждения мирного урегулирования. Зеленский сразу же отклонил предложение Путина о встрече в Москве. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на AFP.

Ранее представитель Белого дома сообщил Sky News, что саммит Трампа и Путина предварительно запланирован на конец следующей недели, место проведения еще не определено – это могут быть ОАЭ, Венгрия, Швейцария или Рим.

Добавим, Швейцария пообещала Путину иммунитет от ареста МКС во время мирных переговоров по Украине.

Как писала «Судебно-юридическая газета», глава США Дональд Трамп заявил, что начинает подготовку к переговорам между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным, которые пройдут в два этапа – сначала должна состояться двусторонняя встреча Зеленского и Путина, место проведения которой еще согласовывается. После этого планируется трехсторонний саммит с участием двух лидеров и Трампа.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

