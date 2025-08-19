Швейцария пообещала иммунитет Путину от ареста МУС во время мирных переговоров по Украине

Глава МИД Швейцарии заявил, что Путина не арестуют по ордеру МУС во время мирных конференций.

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что Путину будет предоставлен иммунитет от ареста по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если он прибудет в страну для участия в переговорах по миру в Украине. Об этом сообщило издание Barron's.

Сейчас Путин находится под международным ордером на арест по обвинению в военных преступлениях, в частности в незаконном перемещении и депортации людей, включая детей, с оккупированных территорий Украины в Россию. Согласно Римскому статуту, страны-подписанты, включая Швейцарию, обязаны задержать лиц, на которых выдан ордер МУС, в случае их пребывания на территории этих государств.

Однако в 2024 году Швейцария ввела исключение, которое позволяет не задерживать лиц с международным ордером на арест, если они прибывают для участия в мирных конференциях, а не по частным причинам. Эта норма может быть применена к Путину в случае его участия в переговорах по урегулированию войны в Украине.

