Швейцарія пообіцяла імунітет Путіну від арешту МКС під час мирних переговорів щодо України

16:53, 19 серпня 2025
Очільник МЗС Швейцарії заявив, що Путіна не заарештують за ордером МКС під час мирних конференцій.
Швейцарія пообіцяла імунітет Путіну від арешту МКС під час мирних переговорів щодо України
Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Путіну буде надано імунітет від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо він прибуде до країни для участі в переговорах щодо миру в Україні. Про це повідомило видання Barron's.

Наразі Путін перебуває під міжнародним ордером на арешт через звинувачення у воєнних злочинах, зокрема у незаконному переміщенні та депортації людей, включно з дітьми, з окупованих територій України до Росії. Відповідно до Римського статуту, країни-підписанти, включно зі Швейцарією, зобов’язані затримати осіб, на яких видано ордер МКС, у разі їхнього перебування на території цих держав.

Однак у 2024 році Швейцарія запровадила виняток, який дозволяє не затримувати осіб із міжнародним ордером на арешт, якщо вони прибувають для участі в мирних конференціях, а не з приватних причин. Ця норма може бути застосована до Путіна в разі його участі в переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

