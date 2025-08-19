Reuters: Встречу Зеленского и Путина могут провести в Венгрии

По данным СМИ, встреча может состояться в Венгрии в течение двух недель.

Как писала «Судебно-юридическая газета», глава США Дональд Трамп заявил, что начинает подготовку к переговорам между Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Кремля Владимиром Путиным, которые пройдут в два этапа.

По словам американского лидера, сначала должна состояться двусторонняя встреча Зеленского и Путина, место проведения которой еще согласовывается. После этого планируется трехсторонний саммит с участием двух лидеров и Трампа.

В то же время Reuters со ссылкой на источники сообщает, что встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным может состояться в Венгрии в течение двух недель. О такой возможности заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

На данный момент Кремль официально еще не подтвердил готовность к переговорам.

Последние переговоры Украины и России проходили в июне в Турции. Тогда Путин направил делегацию более низкого уровня.

