Reuters: Зустріч Зеленського і Путіна можуть провести в Угорщині

За даними ЗМІ, зустріч може відбутися в Угорщині протягом двох тижнів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», глава США Дональд Трамп заявив, що розпочинає підготовку до переговорів між Президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним, які пройдуть у два етапи.

За словами американського лідера, спершу має відбутися двостороння зустріч Зеленського та Путіна, місце проведення якої ще узгоджується. Після цього планується тристоронній саміт за участі двох лідерів і Трампа.

Водночас Reuters із посиланням на джерела повідомляє, що зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним може відбутися в Угорщині протягом двох тижнів. Про таку можливість заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Нині Кремль офіційно ще не підтвердив готовність до переговорів.

Останні переговори України та Росії проходили у червні в Туреччині. Тоді Путін направив делегацію нижчого рівня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.