У розмові з Трампом Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві – AFP

17:38, 19 серпня 2025
До цього обговорювалося, що переговори Путіна і Зеленського можуть відбутися в ОАЕ, Угорщині, Швейцарії або Римі.
Фото: BBC
Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував організувати зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у Москві для обговорення мирного врегулювання. Зеленський відразу відхилив пропозицію Путіна про зустріч у Москві. Про це повідомляє Clash Report з посиланням на AFP.

Раніше представник Білого дому повідомив Sky News, що саміт Трампа і Путіна попередньо заплановано на кінець наступного тижня, місце проведення ще не визначено – це можуть бути ОАЕ, Угорщина, Швейцарія або Рим.

Додамо, Швейцарія пообіцяла імунітет Путіну від арешту МКС під час мирних переговорів щодо України.

Як писала «Судово-юридична газета», глава США Дональд Трамп заявив, що розпочинає підготовку до переговорів між Президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним, які пройдуть у два етапи – спершу має відбутися двостороння зустріч Зеленського та Путіна, місце проведення якої ще узгоджується. Після цього планується тристоронній саміт за участі двох лідерів і Трампа.

