OpenAI запустила дешевый тариф ChatGPT Go

Компания OpenAI анонсировала новый тарифный план ChatGPT Go стоимостью $4,6 в месяц, который стал самым бюджетным в линейке подписок компании. Пока тариф доступен только в Индии, но в будущем его планируют расширить на другие страны. Об этом сообщает пресс-служба OpenAI.

ChatGPT Go открывает расширенный доступ к новейшей модели GPT-5 и ряду дополнительных функций по более низкой цене. По словам руководителя ChatGPT Ника Терли, пользователи этого тарифа получат в десять раз больше сообщений, возможностей для генерации изображений и загрузки файлов, а также вдвое больший объем памяти по сравнению с бесплатной версией сервиса.

Запуск тарифа в Индии является частью стратегии OpenAI по усилению присутствия на этом стратегически важном рынке. Генеральный директор компании Сэм Альтман ранее отмечал быстрое развитие искусственного интеллекта в Индии и проводил переговоры с местными властями о создании доступной среды для ИИ-технологий.

