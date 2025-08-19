Практика судов
  1. В мире

OpenAI запустила дешевый тариф ChatGPT Go

17:11, 19 августа 2025
OpenAI запустила доступный тариф ChatGPT Go за $4,6 в месяц, начиная с Индии.
OpenAI запустила дешевый тариф ChatGPT Go
Фото: Hindustan Times
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания OpenAI анонсировала новый тарифный план ChatGPT Go стоимостью $4,6 в месяц, который стал самым бюджетным в линейке подписок компании. Пока тариф доступен только в Индии, но в будущем его планируют расширить на другие страны. Об этом сообщает пресс-служба OpenAI.

ChatGPT Go открывает расширенный доступ к новейшей модели GPT-5 и ряду дополнительных функций по более низкой цене. По словам руководителя ChatGPT Ника Терли, пользователи этого тарифа получат в десять раз больше сообщений, возможностей для генерации изображений и загрузки файлов, а также вдвое больший объем памяти по сравнению с бесплатной версией сервиса.

Запуск тарифа в Индии является частью стратегии OpenAI по усилению присутствия на этом стратегически важном рынке. Генеральный директор компании Сэм Альтман ранее отмечал быстрое развитие искусственного интеллекта в Индии и проводил переговоры с местными властями о создании доступной среды для ИИ-технологий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ChatGPT OpenAI ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еще нет определенности, будет ли новая программа МВФ или мы будем идти по действующей программе – Сергей Марченко

Будет ли новая программа МВФ – зависит от ситуации с безопасностью в Украине.

«Это такой комплексный механизм, который нужно через многие разные органы вместе трекать» — министр экономики Алексей Соболев о моратории на проверки бизнеса

«Мы договариваемся о разнообразных внутренних дашбордах, чтобы постоянно трекать и постоянно там актуализировать» – министр экономики Алексей Соболев пояснил, как будет работать мораторий на проверки бизнеса.

Чиновники США и Европы начали работу по укреплению украинской армии – Bloomberg

Гарантии, которые будут конкретизированы представителями армии и разведки, направлены на то, чтобы позволить Украине наращивать численность войск без ограничений.

Парламент принял постановление о наградах Верховной Рады

Депутаты проголосовали за введение премий, стипендий, отличий и почетных наград Верховной Рады.

Верховная Рада одобрила законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Функции назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми предлагается передать в полномочия Пенсионного фонда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва