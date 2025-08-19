Практика судів
OpenAI запустила дешевий тариф ChatGPT Go

17:11, 19 серпня 2025
OpenAI запустила доступний тариф ChatGPT Go за $4,6 на місяць, починаючи з Індії.
OpenAI запустила дешевий тариф ChatGPT Go
Фото: Hindustan Times
Компанія OpenAI анонсувала новий тарифний план ChatGPT Go вартістю $4,6 на місяць, який став найбюджетнішим у лінійці підписок компанії. Наразі тариф доступний лише в Індії, але в майбутньому його планують розширити на інші країни. Про це повідомляє пресслужба OpenAI.

ChatGPT Go відкриває розширений доступ до найновішої моделі GPT-5 та низки додаткових функцій за нижчою ціною. За словами керівника ChatGPT Ніка Терлі, користувачі цього тарифу отримають удесятеро більше повідомлень, можливостей для генерації зображень і завантаження файлів, а також удвічі більший обсяг пам’яті порівняно з безкоштовною версією сервісу.

Запуск тарифу в Індії є частиною стратегії OpenAI щодо посилення присутності на цьому стратегічно важливому ринку. Генеральний директор компанії Сем Альтман раніше наголошував на швидкому розвитку штучного інтелекту в Індії та проводив переговори з місцевою владою щодо створення доступного середовища для ШІ-технологій.

ChatGPT OpenAI ШІ

