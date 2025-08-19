ЕС увеличил импорт российского СПГ на 30% в 2025 году

ЕС потратил 4,5 млрд евро на российский СПГ в первом полугодии 2025 года.

В первом полугодии 2025 года страны Европейского Союза импортировали сжиженный природный газ (СПГ) из России на сумму 4,48 миллиарда евро, что на 30% больше по сравнению с 3,47 миллиарда евро за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Евростата.

Общий объем импорта СПГ в ЕС за первые шесть месяцев 2025 года составил 26,9 миллиарда евро. Крупнейшим поставщиком остаются Соединенные Штаты, которые обеспечивают около 45% от общего объема импорта (13,7 миллиарда евро).

По информации Еврокомиссии, США сохранили позицию ведущего поставщика СПГ в ЕС еще в 2024 году. В то же время Россия продолжает поставлять сжиженный газ морскими танкерами, хотя объемы этих поставок в январе-марте 2025 года снизились до 5,7 миллиарда кубометров. Трубопроводный газ из России поступает в ЕС только через газопровод «Турецкий поток», который обслуживает такие страны, как Венгрия и Словакия.

Санкции ЕС, введенные в 2023 году, касаются преимущественно российской нефти, тогда как ограничения на газ распространяются только на трубопроводные поставки с исключениями для Венгрии и Словакии. Сжиженный природный газ из России санкциям не подлежит, поэтому его активно закупают Испания, Франция, Нидерланды и Бельгия. Зато Австрия, Польша и страны Балтии добровольно отказались от российского газа.

По данным немецкой телерадиокомпании SWR, государственная энергетическая компания Германии SEFE заключила контракт с российским «Новатэком» на поставку около 50 партий СПГ в 2025 году на общую сумму около 2 миллиардов евро.

