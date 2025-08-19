ЄС збільшив імпорт російського СПГ на 30% у 2025 році

ЄС витратив 4,5 млрд євро на російський СПГ у першому півріччі 2025 року.

У першому півріччі 2025 року країни Європейського Союзу імпортували скраплений природний газ (СПГ) із Росії на суму 4,48 мільярда євро, що на 30% більше порівняно з 3,47 мільярда євро за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дані Євростату.

Загальний обсяг імпорту СПГ до ЄС за перші шість місяців 2025 року склав 26,9 мільярда євро. Найбільшим постачальником залишаються Сполучені Штати, які забезпечують близько 45% від загального обсягу імпорту (13,7 мільярда євро).

За інформацією Єврокомісії, США зберегли позицію провідного постачальника СПГ до ЄС ще у 2024 році. Водночас Росія продовжує постачати скраплений газ морськими танкерами, хоча обсяги цих поставок у січні-березні 2025 року знизилися до 5,7 мільярда кубометрів. Трубопровідний газ із Росії надходить до ЄС лише через газопровід «Турецький потік», який обслуговує такі країни, як Угорщина та Словаччина.

Санкції ЄС, запроваджені у 2023 році, стосуються переважно російської нафти, тоді як обмеження на газ поширюються лише на трубопровідні поставки з винятками для Угорщини та Словаччини. Скраплений природний газ із Росії санкціям не підлягає, тому його активно закуповують Іспанія, Франція, Нідерланди та Бельгія. Натомість Австрія, Польща та країни Балтії добровільно відмовилися від російського газу.

За даними німецької телерадіокомпанії SWR, державна енергетична компанія Німеччини SEFE уклала контракт із російським «Новатеком» на постачання близько 50 партій СПГ у 2025 році на загальну суму приблизно 2 мільярди євро.

