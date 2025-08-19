Суддя КСУ Галина Юровська розповіла про конституційні гарантії виборчих прав громадян, відео

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська розповіла про конституційні гарантії виборчих прав громадян та правові позиції Конституційного Суду України, що визначають підходи до їх реалізації.

Джерело фото: ccu.gov.ua

У межах спільного просвітницького проєкту Конституційного Суду України та Національної школи суддів, започаткованого у квітні 2022 року, відбулася лекція на тему «Юридичні позиції Конституційного Суду щодо виборчих прав (право обирати та бути обраними)».

Участь у ній взяли судді, прокурори, представники адвокатури й Національної школи суддів, а також науковці, викладачі, студенти, аспіранти та слухачі Малої академії наук.

Під час свого виступу суддя Конституційного Суду України Галина Юровська представила огляд конституційних норм, що гарантують виборчі права громадян, та проаналізувала ключові рішення Суду, пов’язані з виборами і референдумами. Окремо вона зупинилася на питанні народного суверенітету, формах його реалізації та конституційних гарантіях вільного волевиявлення.

Суддя підкреслила, що виборче право є ключовим елементом народного суверенітету. У цьому контексті вона розповіла про реалізацію владних повноважень народом України через вибори та референдуми, а також окреслила конституційні механізми, що гарантують недопущення узурпації влади.

Галина Юровська проаналізувала низку правових позицій Конституційного Суду України, сформульованих у його рішеннях із виборчих питань, та акцентувала на окремих рішеннях Суду. Зокрема, вона зазначила, що за роки діяльності Суд ухвалив понад 20 ключових рішень у сфері виборчого права, що стосуються всеукраїнського референдуму, виборів Президента України, народних депутатів, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також виборів до органів влади Автономної Республіки Крим.

Серед іншого, суддя навела рішення від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005, у якому Конституційний Суд розтлумачив положення частини другої статті 5 Конституції України. У рішенні було визначено, що вся влада в Україні належить народові, вона є первинною, єдиною і невідчужуваною та здійснюється шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії, а також через органи державної влади й місцевого самоврядування, сформовані відповідно до Конституції та законів України.

