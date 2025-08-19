У Кременчуці після російського обстрілу виявили вибухонебезпечні кулі

Нерозірвані касетні боєприпаси виявляють після російської атаки.

Після нічної атаки російських військ на Полтавську область 19 серпня 2025 року в Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси, що залишилися від ворожих ракет. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

«Увага! Життєво важлива інформація! На території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет!» — наголосив мер у своєму зверненні до жителів.

Малецький оприлюднив фотографії боєприпасів і закликав громадян бути максимально обережними. Він підкреслив, що у разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно повідомляти служби порятунку за номерами 101 або 102, не наближаючись до них і не торкаючись їх, оскільки вони можуть вибухнути будь-якої миті.

