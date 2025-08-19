В Кременчуге после российского обстрела обнаружили взрывоопасные пули

Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы обнаруживают после российской атаки.

После ночной атаки российских войск на Полтавскую область 19 августа 2025 года в Кременчуге находят неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, оставшиеся от вражеских ракет. Об этом сообщил городской голова Виталий Малецкий.

«Внимание! Жизненно важная информация! На территории города обнаруживают неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет!» - отметил мэр в своем обращении к жителям.

Малецкий обнародовал фотографии боеприпасов и призвал граждан быть максимально осторожными. Он подчеркнул, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать в службы спасения по номерам 101 или 102, не приближаясь к ним и не касаясь их, поскольку они могут взорваться в любой момент.

