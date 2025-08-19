Верховна Рада схвалила законопроект про виплату 50 тисяч грн всім жінкам, які народили дитину

Функції призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми пропонується передати до повноважень Пенсійного фонду.

Верховна Рада 19 серпня підтримала в першому читанні законопроект 13532 щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю. Ним пропонується реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини, зокрема, пропонується надавати:

допологову підтримку вагітним жінкам (у значно вищому розмірі для незастрахованих жінок, аніж зараз. Відповідно до здійснених розрахунків, Мінсоцполітики подало пропозиції до бюджетної декларації для встановлення допомоги на рівні 7 тисяч грн на одну дитину на місяць);

одноразову виплату у розмірі 50 тисяч грн всім жінкам, які народили дитину;

одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) допомогу для догляду за дитиною до

1 року у розмірі, що буде визначено Кабміном після прийняття закону. Відповідно до здійснених розрахунків, Мінсоцполітики подало пропозиції до бюджетної декларації для встановлення допомоги на рівні 7 тисяч грн на одну дитину на місяць;

надавати допомогу для догляду за дитиною «єЯсла» одному з батьків (опікуну), у випадку якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року, у розмірі, що буде визначено Кабінетом Міністрів України після прийняття закону.

При цьому при народженні дитини здійснюється видача одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Водночас функції призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми пропонується передати до повноважень Пенсійного фонду.

Автор: Наталя Мамченко

