Верховная Рада одобрила законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Функции назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми предлагается передать в полномочия Пенсионного фонда.

Верховная Рада 19 августа поддержала в первом чтении законопроект 13532 относительно поддержки семей с детьми и создания условий, которые способствуют совмещению родительства с профессиональной деятельностью. Им предлагается реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка, в частности, предлагается предоставлять:

дородовую поддержку беременным женщинам (в значительно более высоком размере для незастрахованных женщин, чем сейчас. Согласно произведенным расчетам, Минсоцполитики подало предложения в бюджетную декларацию для установления помощи на уровне 7 тысяч грн на одного ребенка в месяц);

единоразовую выплату в размере 50 тысяч грн всем женщинам, которые родили ребенка;

одному из родителей ребенка (опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход за ребенком) помощь для ухода за ребенком до 1 года в размере, который будет определен Кабмином после принятия закона. Согласно произведенным расчетам, Минсоцполитики подало предложения в бюджетную декларацию для установления помощи на уровне 7 тысяч грн на одного ребенка в месяц;

предоставлять помощь для ухода за ребенком «еЯсла» одному из родителей (опекуну), в случае если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года, в размере, который будет определен Кабинетом Министров Украины после принятия закона.

При этом при рождении ребенка осуществляется выдача единоразовой натуральной помощи «пакет малыша».

Автор: Наталя Мамченко

