США не відправлять війська в Україну, мир гарантуватиме Європа, – Трамп

Трамп розповів, хто гарантуватиме безпеку України після війни.

Фото: Fox News

Деякі європейські країни готуються відправити свої війська до України після завершення війни з Росією, однак Сполучені Штати не братимуть участі у такому розміщенні. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News.

Відповідаючи на запитання щодо майбутніх гарантій безпеки для України, Трамп зазначив, що європейські держави візьмуть на себе основну роль у цьому процесі. «Вони [Україна] не будуть частиною НАТО, але у нас є європейські країни, і вони вже залучені, і деякі з них, Франція і Німеччина, Велика Британія, хочуть мати війська на місцях», — сказав він, додавши, що, на його думку, це не створить проблем.

Трамп висловив сподівання, що російський президент Володимир Путін та інші сторони конфлікту «втомилися» від війни. «Ми дізнаємося про президента Путіна в найближчі пару тижнів, це я вам скажу. І подивимося, чим все це закінчиться», — зауважив він.

На пряме запитання, чи можуть американські війська бути присутніми в Україні, президент відповів: «У вас є мої гарантії, і я президент». Він підкреслив, що його головна мета — «запобігти вбивству людей».

