США не отправят войска в Украину, мир будет гарантировать Европа, – Трамп

Трамп рассказал, кто будет гарантировать безопасность Украины после войны.

Фото: Fox News

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Некоторые европейские страны готовятся отправить свои войска в Украину после завершения войны с Россией, однако Соединенные Штаты не будут участвовать в таком размещении. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о будущих гарантиях безопасности для Украины, Трамп отметил, что европейские государства возьмут на себя основную роль в этом процессе. «Они [Украина] не будут частью НАТО, но у нас есть европейские страны, и они уже вовлечены, и некоторые из них, Франция и Германия, Великобритания, хотят иметь войска на местах», - сказал он, добавив, что, по его мнению, это не создаст проблем.

Трамп выразил надежду, что российский президент Владимир Путин и другие стороны конфликта «устали» от войны. «Мы узнаем о президенте Путине в ближайшие пару недель, это я вам скажу. И посмотрим, чем все это закончится», - заметил он.

На прямой вопрос, могут ли американские войска присутствовать в Украине, президент ответил: «У вас есть мои гарантии, и я президент». Он подчеркнул, что его главная цель - «предотвратить убийство людей».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.