Україна розпочала розробку системи NCTS Фаза 6 для інтеграції з митними стандартами ЄС

18:06, 19 серпня 2025
Держмитслужба оголосила старт NCTS Фаза 6 для спрощення транзиту товарів.
Україна розпочала розробку системи NCTS Фаза 6 для інтеграції з митними стандартами ЄС
Державна митна служба України повідомила про початок розробки наступної фази Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS Фаза 6), яка є важливим кроком на шляху до гармонізації з митними системами Європейського Союзу. Про це повідомила пресслужба відомства.

NCTS Фаза 6 — це оновлена версія системи спільного транзиту, що відповідає сучасним вимогам Регламентів ЄС та Багаторічного стратегічного плану для електронної митниці (MASP-C). Вона спрямована на спрощення електронних митних процедур, підвищення ефективності транзиту товарів і приведення українських стандартів у відповідність до європейських.

Проект реалізується в рамках контракту, підписаного Держмитслужбою, за фінансової підтримки Програми ЄС з управління державними фінансами (EU4PFM). Для українських підприємців обрано модель «Opt-in», яка є складнішою в реалізації, але збереже переваги спільного транзиту, що особливо важливо до моменту вступу України до ЄС.

«Впровадження NCTS Фаза 6 оптимізує процедуру спільного транзиту для українських трейдерів з урахуванням інтеграції до цифрових систем ЄС», — зазначив Сергій Демченко, директор Департаменту транзитних процедур Держмитслужби.

Міжнародний експерт EU4PFM з митних питань Вітяніс Алішаускас високо оцінив професійний підхід української сторони до реалізації проєкту, підкресливши використання позитивного досвіду, отриманого під час впровадження попередніх фаз NCTS та приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

ЄС митниця

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

