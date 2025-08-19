Украина начала разработку системы NCTS Фаза 6 для интеграции с таможенными стандартами ЕС

Гостаможслужба объявила старт NCTS Фаза 6 для упрощения транзита товаров.

Государственная таможенная служба Украины сообщила о начале разработки следующей фазы Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS Фаза 6), которая является важным шагом на пути к гармонизации с таможенными системами Европейского Союза. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

NCTS Фаза 6 - это обновленная версия системы общего транзита, отвечающая современным требованиям Регламентов ЕС и Многолетнего стратегического плана для электронной таможни (MASP-C). Она направлена на упрощение электронных таможенных процедур, повышение эффективности транзита товаров и приведение украинских стандартов в соответствие с европейскими.

Проект реализуется в рамках контракта, подписанного Гостаможслужбой, при финансовой поддержке Программы ЕС по управлению государственными финансами (EU4PFM). Для украинских предпринимателей выбрана модель «Opt-in», которая является более сложной в реализации, но сохранит преимущества общего транзита, что особенно важно к моменту вступления Украины в ЕС.

«Внедрение NCTS Фаза 6 оптимизирует процедуру совместного транзита для украинских трейдеров с учетом интеграции в цифровые системы ЕС», - отметил Сергей Демченко, директор Департамента транзитных процедур Гостаможслужбы.

Международный эксперт EU4PFM по таможенным вопросам Витянис Алишаускас высоко оценил профессиональный подход украинской стороны к реализации проекта, подчеркнув использование положительного опыта, полученного во время внедрения предыдущих фаз NCTS и присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита.

