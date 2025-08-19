Практика судів
Верховний Суд поставив крапку у справі ЖК на Дніпровській набережній – киянам повернули право на вільний доступ до Дніпра

16:18, 19 серпня 2025
Верховний Суд підтвердив: набережна Дніпра в Дарницькому районі має бути відкритою для всіх киян, а не лише для мешканців житлового комплексу.
Верховний Суд задовольнив позов Київської міської прокуратури та припинив володіння приватного товариства на берегоукріплення (гідротехнічні споруди) в урочищі Берковщина.

Як вказують у прокуратурі, йдеться про набережну поблизу житлового комплексу у Дарницькому районі столиці.

Гідротехнічні споруди, які згідно з технічною документацією виконано у вигляді набережної довжиною майже 500 кв.м., виконують функції захисту від розмиву. Приватне товариство у 2020 році зареєструвало на них право приватної власності. Разом із тим, вказані берегоукріплення розташовані на комунальній земельній ділянці водного фонду площею понад 3,1 га вартістю понад 67 млн грн в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Водночас власники гідроспоруд встановлювали шлагбауми та ворота, перекриваючи доступ до річки всім, хто не проживав у комплексі.

Прокуратура довела, що реєстрація приватного права власності фактично обмежувала киян у безоплатному доступі до водного ресурсу.

Суд погодився з аргументами прокурорів та постановив, що право власності на гідротехнічні споруди на землях водного фонду не може бути зареєстроване ні за ким.

Таким чином, суд поставив крапку в цій справі: доступ до набережної Дніпра є відкритим для всіх мешканців міста, а не лише для жителів одного житлового комплексу.

